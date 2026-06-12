【「The First Descendant」×「エヴァンゲリオン」コラボ】 6月18日より開催予定

NEXONは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC（Steam）用三人称視点ルートシューター「The First Descendant」において、アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションを6月18日より開催することを明らかにした。あわせて、同コラボ開催決定を記念したトレーラーが公開された。

トレーラーでは、「綾波レイ」、「式波・アスカ・ラングレー」、「真希波・マリ・イラストリアス」のプラグスーツを身にまとった継承者たちの戦闘シーンを見ることができる。

また、近日配信予定の開発者ライブでは、6月18日のコラボ開始に先駆けて、コラボアイテムやコラボイベントの詳細を紹介するほか、6月のアップデート内容についても発表されるとのこと。

Did the hint give it away? 👀



The answer is out, Descendants! The First Descendant’s next collaboration is with EVANGELION.

Are you ready?#TheFirstDescendant #Collaboration #EVANGELION pic.twitter.com/3HCbkuScFA - The First Descendant Official (@FirstDescendant) June 12, 2026

【The First Descendant ×「エヴァンゲリオン」コラボレーション トレーラー】

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