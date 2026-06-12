【東京ディズニーリゾート：1デーパークホッパーパスポート（期間限定）】 対象期間：7月1日～9月14日 料金 大人：13,700円～ 中人：11,200円～ 小人：8,100円～

東京ディズニーリゾートは6月12日、期間限定の「1デーパークホッパーパスポート」において、ファンタジースプリングス・エントランスも利用できると発表した。

「1デーパークホッパーパスポート」は、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを行き来しながらパークを楽しめる特別なチケット。午前11時まではどちらかのパークのみ、午前11時以降は2つのパークを自由に行き来可能となり、旅程や天候にあわせて楽しむことができる。

今回、通常のパークエントランスに加えて、午前11時以降からファンタジースプリングス・エントランスも利用可能となることが発表。「1デーパークホッパーパスポート」は7月1日から9月14日入園分までの期間限定で、既に公式サイトにて販売が行なわれている。

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