ドル円１６０．３０近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は160.30近辺、ユーロドルは1.1570近辺で推移している。いずれもドル高方向に傾斜している。ドル円は東京早朝の159.91付近を安値に上昇、足元では高値を160.36付近に更新している。ただ、前日高値には届かず、見慣れた水準での取引にとどまっている。ユーロドルは東京朝方の1.1587付近を高値に水準を下げ、東京午後には1.1557付近まで下押しされた。



ユーロ円はドル円と同様の値動きで、東京早朝の185.13付近を安値に買われ、足元では高値を185.50付近に更新している。ドル高とともに円安も優勢になっている。



NY原油先物は86ドル割れ水準に軟化。中東情勢の鎮静化期待が広がっている。米10年債利回りは4.46％台での揉み合いが続いている。



USD/JPY 160.29 EUR/USD 1.1570 EUR/JPY 185.47

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