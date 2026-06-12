「スプラ3」サーモンランの大会「夏の鮭祭り」エントリー受付開始！タイカイサポートを使って開催される特別企画
【スプラトゥーン3：夏の鮭祭り】 7月4日17時～19時15分 開催予定
(C) Nintendo
任天堂は6月12日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」において、サーモンランの大会「夏の鮭祭り」のエントリー受付を開始した。7月4日17時より開催予定。
タイカイサポートを使って開催される特別企画「夏の鮭祭り」。今回はチーム部門のみの開催で、最大1,000チームが参加可能となっており、応募多数の場合は抽選で参加チームが決定される。本戦グループ1の1～3位、夏のラッキー賞となったチームは、大会終了後「スプラトゥーン」公式Xにて表彰される。
スマートフォン用アプリ「Nintendo Switch App」からエントリー可能で、期間は6月26日11時59分まで。抽選結果はアプリの通知でお知らせされるほか、当選しなかったチームは抽選により決定された順番でキャンセル待ちとなる。なお、当日参加できないことが判明した場合は、速やかにエントリーをキャンセルするようアナウンスしている。
先日お知らせした、タイカイサポートを使ったサーモンランの大会「夏の鮭祭り(APAC Salmon Run Showdown)」のエントリー受付が始まったぞ！- Splatoon（スプラトゥーン） (@SplatoonJP) June 12, 2026
締切は【6/26(金) 11:59】となる。
詳細はお手持ちのスマートフォンから、こちらのURLにアクセスしてご確認いただきたい。
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