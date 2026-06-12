映画「キングダム」シリーズ、『金曜ロードショー』で7.10より2週連続放送決定！
映画「キングダム」シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』の7月17日の公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、7月10日から2週連続で「キングダム」シリーズを放送することが発表された。
【写真】7月10日はシリーズの原点『キングダム』をスペシャルエディションで放送！ 場面写真
1週目の7月10日21時からは、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディションを放送。
原泰久の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現し、日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した同作。
中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信（しん）と、中華統一を目指す若き王・えい政の活躍を描き、これまで公開された4作での通算興行収入245億円を突破する空前のメガヒットシリーズの原点だ。
監督は『GANTZ』や『図書館戦争』、『アイアムアヒーロー』の佐藤信介。
そして最新作公開当日の7月17日21時からは、第3作『キングダム 運命の炎』（2023）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を“最新作公開記念SP”として放送。
伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へつながるストーリーが描かれる。配信では見る事ができない、金曜ロードショーだけの特別版となる。
日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、映画『キングダム』スペシャルエディションが7月10日21時（放送枠15分拡大）、特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SPが7月17日21時放送（※放送枠30分拡大）。
【写真】7月10日はシリーズの原点『キングダム』をスペシャルエディションで放送！ 場面写真
1週目の7月10日21時からは、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディションを放送。
原泰久の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現し、日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した同作。
監督は『GANTZ』や『図書館戦争』、『アイアムアヒーロー』の佐藤信介。
そして最新作公開当日の7月17日21時からは、第3作『キングダム 運命の炎』（2023）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を“最新作公開記念SP”として放送。
伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へつながるストーリーが描かれる。配信では見る事ができない、金曜ロードショーだけの特別版となる。
日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、映画『キングダム』スペシャルエディションが7月10日21時（放送枠15分拡大）、特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SPが7月17日21時放送（※放送枠30分拡大）。