【ドラゴンクエスト ウェポンズコレクション Vol.1】 9月4日 発売予定 価格： 1,870円（単品） 11,220円（6個入りBOX）

スクウェア・エニックスは、コレクションフィギュア「ドラゴンクエスト ウェポンズコレクション Vol.1」を9月4日に発売する。価格は単品が1,870円、6個入りBOXが11,220円。

本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する武器や防具を1/12スケール相当のコレクションフィギュア化したもの。第1弾にはロトの剣、ロトの盾、こんぼう、やいばのブーメラン、ドラゴンキラー、みかがみのたてがラインナップ。

それぞれに台座も付属し、好みのディスプレイが楽しめる。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX