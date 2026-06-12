【ドラクエ】ロト装備やこんぼうなどがフィギュア化。「ドラゴンクエスト ウェポンズコレクション Vol.1」が9月4日に発売
【ドラゴンクエスト ウェポンズコレクション Vol.1】 9月4日 発売予定 価格： 1,870円（単品） 11,220円（6個入りBOX）
スクウェア・エニックスは、コレクションフィギュア「ドラゴンクエスト ウェポンズコレクション Vol.1」を9月4日に発売する。価格は単品が1,870円、6個入りBOXが11,220円。
本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する武器や防具を1/12スケール相当のコレクションフィギュア化したもの。第1弾にはロトの剣、ロトの盾、こんぼう、やいばのブーメラン、ドラゴンキラー、みかがみのたてがラインナップ。
それぞれに台座も付属し、好みのディスプレイが楽しめる。
「#ドラゴンクエスト」シリーズに登場する武器が1/12スケール相当のフィギュアになって登場！第1弾にはロトの剣、ロトの盾、こんぼう、やいばのブーメラン、ドラゴンキラー、みかがみのたてがラインナップ。それぞれに台座も付属。6個入りBOXもございます。#DQhttps://t.co/BB76JltYoJ pic.twitter.com/r369hMP8FO- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) June 12, 2026
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