「試合を台無しにした」「臆病者」開幕戦でホスト国メキシコに完敗、２人が退場…南アフリカに母国ファンは憤慨「控えめに言って恥ずかしい」
現地６月11日、北中米ワールドカップが開幕。南アフリカ代表はメキシコ代表と対戦して、０−２で敗れた。
大アウェーのなか、南アフリカは序盤から相手に主導権を握られると、開始９分に自陣でのミスから先制点を献上する。
後半に入って49分にヤヤ・シトレがレッドカードを受けて退場になると、67分にラウール・ヒメネスに追加点を奪われる。さらに83分にはテンバ・ズワネが退場。最後までゴールを奪えなかった。
この結果を受けてアフリカメディア『Vanguard』は、次のように報じる。
「アフリカは開幕戦の祝祭ムードを台無しにするような兆候は全く見られず、スフェフェロ・シトレとテムバ・ズワネが退場処分を受けた後、９人で試合を戦った。選手たちはひどく緊張しているように見えた」
また母国ファンからは「試合を台無しにした」「控えめに言って恥ずかしい」「臆病者」「ひどいパフォーマンスだった」「悲しい」といった声があがっている。
黒星スタートとなった南アフリカは、18日に行なわれる第２戦でチェコ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦から３枚のレッドカード…最初の南アフリカ一発退場シーン
大アウェーのなか、南アフリカは序盤から相手に主導権を握られると、開始９分に自陣でのミスから先制点を献上する。
後半に入って49分にヤヤ・シトレがレッドカードを受けて退場になると、67分にラウール・ヒメネスに追加点を奪われる。さらに83分にはテンバ・ズワネが退場。最後までゴールを奪えなかった。
この結果を受けてアフリカメディア『Vanguard』は、次のように報じる。
また母国ファンからは「試合を台無しにした」「控えめに言って恥ずかしい」「臆病者」「ひどいパフォーマンスだった」「悲しい」といった声があがっている。
黒星スタートとなった南アフリカは、18日に行なわれる第２戦でチェコ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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