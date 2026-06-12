きゃりーぱみゅぱみゅ『THE FIRST TAKE』の一発撮り音源を緊急リリース決定！「あの時代の空気が蘇る」

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きゃりーぱみゅぱみゅが、6月12日に「キミに100パーセント ― From THE FIRST TAKE」を配信リリース。本作は、5月29日に公開されたきゃりーぱみゅぱみゅ初出演となる『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス音源となり、公開直後から大きな反響を呼び、このたび音源化が実現した。

■世代を超えて愛される代表曲を一発撮りで披露

「キミに100パーセント」は、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして発表された代表曲。現在はTikTokを中心に再び注目を集めており、12週連続でTikTok音楽チャートにランクイン。関連動画総再生数は45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を突破するなど、世代を超えて愛され続けている。

公開された「THE FIRST TAKE」映像は、公開からわずか10日でYouTube再生数350万回を突破。YouTubeデイリーMVランキング（日本）5月30日付けで1位、YouTube音楽の急上昇ランキング（日本）5月30日付けで4位を記録するなど大きな話題を呼んでいる。

また、映像内で披露したヘアから衣装まで全身ピンクのスタイリングも注目を集め、「これぞきゃりーぱみゅぱみゅ」といった声が寄せられるなど、デビュー当時から変わらない唯一無二の存在感を改めて印象づけた。コメント欄には「子どもの頃を思い出した」「あの時代の空気が蘇る」といった声も多く寄せられ、15周年イヤーを迎えた今、その楽曲と存在が持つ普遍的な魅力が改めて再評価されている。

世界から注目を集める“HARAJUKU”カルチャーのアイコンであるきゃりーぱみゅぱみゅが、世代を超えて愛される代表曲を一発撮りで披露した本パフォーマンス。デビュー15周年イヤーを迎えた今だからこそ実現した、『THE FIRST TAKE』特別アレンジによる貴重なパフォーマンス音源が配信リリースとなる。

さらに、デビュー15周年を記念したアニバーサリーイベント「PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～」を8月22日にぴあアリーナMMで開催決定。チケットは現在先行販売中。15周年イヤーを駆け抜けるきゃりーぱみゅぱみゅの今後の活動にも注目だ。

■イベント情報

『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』

08/22（土）神奈川・ぴあアリーナMM

◇出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キミに100パーセント ― From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』特設サイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes

きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL SITE

https://kyary.asobisystem.com/