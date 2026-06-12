「FF」シリーズセール！ Steamにて「FF7R」ツインパックや「FFXVI」完全版、「FFXIV」DLC「黄金の遺産」など対象
スクウェア・エニックスは、Steamにて「FINAL FANTASY FRANCHISE SALE」を6月26日まで開催している。
今回行なわれているセールは、同社のRPGシリーズ「FINAL FANTASY」を対象としたもの。「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack」や「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」、「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」などがラインナップされている。
さらに、「FINAL FANTASY XIV: Dawntrail」など、DLCも対象となっている。
□Steam「FINAL FANTASY FRANCHISE SALE」
Steam「FINAL FANTASY FRANCHISE SALE」ラインナップ（一部）
「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack」通常価格：10.978円→セール価格：4,391円60％OFF
□「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack」
「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」通常価格：9,900円→セール価格：3,960円60％OFF
□「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」
「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」通常価格：3,463円→セール価格：1,385円60％OFF
□「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
「FINAL FANTASY XIV: Dawntrail」通常価格：4,620円→セール価格：2,310円50％OFF
□「FINAL FANTASY XIV: Dawntrail」
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
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FINAL FANTASY(R) X/X-2 HD Remaster (C) 2001-2004, 2013-2015, 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA.
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