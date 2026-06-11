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＼#徳島ヴォルティス より #青木心 選手 期限付移籍加入のお知らせ#カマタマーレ讃岐#ALLFORSANUKI



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徳島ヴォルティスから期限付き移籍で加入することになりました青木心です。… pic.twitter.com/g7gL3586yh