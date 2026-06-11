徳島GK青木心が讃岐に期限付き移籍「自分自身強い覚悟を持ってこの移籍を決めました」
カマタマーレ讃岐は11日、徳島ヴォルティスからGK青木心(26)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に徳島と対戦する全ての公式試合に出場できない。
青木はJFAアカデミー福島U-18から順天堂大を経て、2023年にテゲバジャーロ宮崎へ加入。昨年8月に徳島へ完全移籍したが、今季を含めて出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK青木心
(あおき・こころ)
■生年月日
2000年6月9日(26歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
187cm/82kg
■特長
安定したセービングが特長の選手
■経歴
横浜港北SC-JFAアカデミー福島U-15-JFAアカデミー福島U-18-順天堂大-宮崎-徳島
■出場歴
J3リーグ:60試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽讃岐側
「徳島ヴォルティスから期限付き移籍で加入することになりました青木心です。
自分自身強い覚悟を持ってこの移籍を決めました。自分の力の全てをカマタマーレ讃岐の勝利のために出し切りたいと思います。
ファンサポーター、スポンサーの皆さまと多くの喜びを分かち合えるように全力を尽くします!」
▽徳島側
「このたびカマタマーレ讃岐に期限付き移籍することを決めました。
昨年の夏に加入してから、なかなかチームの力になれなかったことが残念です。
そんな中でもファン・サポーターの皆さまには温かい声援をいただき感謝でいっぱいです。
カマタマーレ讃岐で成長している姿を見せられるように努力していきます。
一年間ありがとうございました!」
青木はJFAアカデミー福島U-18から順天堂大を経て、2023年にテゲバジャーロ宮崎へ加入。昨年8月に徳島へ完全移籍したが、今季を含めて出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(あおき・こころ)
■生年月日
2000年6月9日(26歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
187cm/82kg
■特長
安定したセービングが特長の選手
■経歴
横浜港北SC-JFAアカデミー福島U-15-JFAアカデミー福島U-18-順天堂大-宮崎-徳島
■出場歴
J3リーグ:60試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽讃岐側
「徳島ヴォルティスから期限付き移籍で加入することになりました青木心です。
自分自身強い覚悟を持ってこの移籍を決めました。自分の力の全てをカマタマーレ讃岐の勝利のために出し切りたいと思います。
ファンサポーター、スポンサーの皆さまと多くの喜びを分かち合えるように全力を尽くします!」
▽徳島側
「このたびカマタマーレ讃岐に期限付き移籍することを決めました。
昨年の夏に加入してから、なかなかチームの力になれなかったことが残念です。
そんな中でもファン・サポーターの皆さまには温かい声援をいただき感謝でいっぱいです。
カマタマーレ讃岐で成長している姿を見せられるように努力していきます。
一年間ありがとうございました!」
/— カマタマーレ讃岐 (@kamatama_kouhou) June 11, 2026
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＼#徳島ヴォルティス より #青木心 選手 期限付移籍加入のお知らせ#カマタマーレ讃岐#ALLFORSANUKI
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