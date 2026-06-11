「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝が６バーディー、１ボギーの６７でラウンド。午前スタート組では、ホールアウト時点で首位と３打差、４位という好発進を見せた。

ウインウインの、“新コンビ”が好スコアを導いた。いつもはコーチでもある大西翔太氏が青木のキャディーを務めるが、今週になって大西氏が食中毒と思われる症状に見舞われた。

１０日に行われたプロアマ戦はハウスキャディーで乗りきったが、開幕を前に、青木の頭に浮かんだのが、トップアマでこのコースをホームとしている後藤あい（１７）＝松蔭高３年＝の顔だった。

後藤は出色の飛距離を誇り、昨年の下部ツアー「ＳｋｙレディースＡＢＣ杯」でアマチュアＶを果たすなど、今年のプロテストの有望株。互いのコーチが懇意にしており、昨年のミネベアミツミレディースに出場した際、練習ラウンドをともにしたところから交流を深めていた。

この大会、後藤はマンデー予選で１打及ばず、本戦には進めなかったこともあり、青木の応援に来る、と話していたことから「どうせなら」と青木が声を掛けた。

「コースを知り尽くしている、頼もしいキャディーさんと、すごく楽しいラウンドができましたよ」と青木。

後藤にとっても、例えば１８番パー４。２打目がグリーン左手前の深いラフに入るピンチで、絶妙のアプローチによってパーセーブした場面など、トップクラスのショートゲームを目の当たりにして「自分ならオーバーかチャックリ（ショート）」と、数多くの学びを得られた１日となった。

青木自身は今季、初日に出遅れることが多く、４度の１１位が最高位と不完全燃焼を続けていたが、２０２１年に勝った大会でもあり、「相性のいいコース。バーディールートをイメージしやすい」という中での好発進となった。

２日目以降のキャディーは未定だが、マンデー予選を落ちたことで「逆にいい経験ができた」という後藤。そして２１年当時は「無観客だったから、声援のない中での優勝でした。今回は歓声も聞けて楽しい」と、多くのギャラリーに囲まれた中で勝ちたい青木。即席の名コンビが作った流れを、週末につなげていく。