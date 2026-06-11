【らぶキャラvol.58】 6月11日発売 価格：1,430円

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Gakkenは、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌「らぶキャラvol.58」を6月11日に発売した。価格は1,430円。

今号は「シールスペシャル号」となっており、別冊付録として「シャカぷにシール＆シールのり」が付属する。

「シャカぷにシール＆シールのり」には、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルがデザインされている。立体シールは、きらきら光るパーツが入った「シャカキラシール」と、ポムポムプリンの30周年を祝う「ぷにぷにシール」の2枚。さらに、塗って乾かすことで貼ってはがせるシールやふせんを作れる「シールのり」も用意されている。

また、とじこみ付録として「オリジナルデコカードメモ」と「ゲーム風レター」も付属する。「オリジナルデコカードメモ」は、別冊付録の「シールのり」を使って自由にデコレーションできるカードメモ。「ゲーム風レター」は、レトロなゲーム風デザインのミニレターとなっている。

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