「スプラトゥーン レイダース」デザインのSwitch2用スマートポーチとカードケースが7月23日発売
マックスゲームズは、任天堂のゲーム「スプラトゥーン レイダース」をデザインしたNintendo Switch 2 用ライセンスアクセサリー全2種を7月23日より全国の小売店、オンラインショップ等にて発売する。
今回発売されるのは、Switch2専用スマートポーチ「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」と、Switch2用カードケース「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」の2製品。どちらもメインイラストが目を引く、存在感たっぷりのデザインとなっている。価格はスマートポーチが3,058円、カードケースが1,430円。
「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」
価格：3,058円
Joy-Con 2 を取り付けたSwitch2本体を1台収納できるスマートポーチ。表面にはEVA素材が採用されている。ゲームカードを8枚まで収納できるポケット付きで、ハンドルが付いているため持ち運びもしやすい。なお、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteには対応していない。
□「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」のページ
【製品概要】
型番：BEEP-01SPR
JAN：4969123262244
セット内容：EVAポーチ×1
本体サイズ：約155×300×56mm（高さ×幅×奥行）
製品素材
本体：PU、EVA、ポリエステル
ファスナー：亜鉛合金、ポリエステル
ハンドル：TPR
「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」
ブック式のカードケース。表面にはメインイラスト、裏面にはカラフルなイカ・タコがデザインされている。片面6枚×4面で最大24枚のゲームカードが収納できる。ケース本体はブラック。
□「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」のページ
【製品概要】
型番：BEEF-01SPR
JAN：4969123262251
セット内容：カードケース×1
本体サイズ：約85×92×26mm（高さ×幅×奥行）
製品素材
本体：PP、PET
(C) Nintendo Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。