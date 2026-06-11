7月23日 発売予定 【Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース】 価格：3,058円 【Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース】 価格：1,430円

マックスゲームズは、任天堂のゲーム「スプラトゥーン レイダース」をデザインしたNintendo Switch 2 用ライセンスアクセサリー全2種を7月23日より全国の小売店、オンラインショップ等にて発売する。

今回発売されるのは、Switch2専用スマートポーチ「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」と、Switch2用カードケース「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」の2製品。どちらもメインイラストが目を引く、存在感たっぷりのデザインとなっている。価格はスマートポーチが3,058円、カードケースが1,430円。

「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」

価格：3,058円

Joy-Con 2 を取り付けたSwitch2本体を1台収納できるスマートポーチ。表面にはEVA素材が採用されている。ゲームカードを8枚まで収納できるポケット付きで、ハンドルが付いているため持ち運びもしやすい。なお、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteには対応していない。

□「Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA スプラトゥーン レイダース」のページ

【製品概要】

型番：BEEP-01SPR

JAN：4969123262244

セット内容：EVAポーチ×1

本体サイズ：約155×300×56mm（高さ×幅×奥行）

製品素材

本体：PU、EVA、ポリエステル

ファスナー：亜鉛合金、ポリエステル

ハンドル：TPR

「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」

ブック式のカードケース。表面にはメインイラスト、裏面にはカラフルなイカ・タコがデザインされている。片面6枚×4面で最大24枚のゲームカードが収納できる。ケース本体はブラック。

□「Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 スプラトゥーン レイダース」のページ

【製品概要】

型番：BEEF-01SPR

JAN：4969123262251

セット内容：カードケース×1

本体サイズ：約85×92×26mm（高さ×幅×奥行）

製品素材

本体：PP、PET

(C) Nintendo Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。