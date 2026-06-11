戸田恵子、やなせたかしさんと交わした今でも守る約束「困ったことがあったら人が喜ぶことを」 中尾隆聖も明かす
声優の戸田恵子、中尾隆聖が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
アンパンマンの声優でおなじみの戸田。本作にかけて、今も大切に守り続けている約束についての質問に戸田は「守れない約束の方が、だんだん多くなってきているんですけど」と苦笑いしつつも「原作者であるやなせたかし先生が生前に言っていらした言葉で『戸田さん、困ったことがあれば人が喜ぶことをおやりなさい』と。これが私の胸の中に秘めていることなんです。いつも困っているんですけど（笑）。だから、そういう時に『誰か喜んでくれるかな』と思って行動をしようと心掛けている。これが先生との約束」と明かした。
ばいきんまんの声優である中尾も同じ質問に、やなせたかしさんとの約束を挙げた。「先生との約束はいっぱいあるんですけど。劇団を昔やっていまして。子どものために夏休みの無料のお芝居を作っていた時に先生の作品をお借りした。その時に『中尾くん、子どもたちには本物を見せてあげてください』と言われたのが、とても印象に残っています。頑張って本物になれるようにと心掛けています」と笑顔で話していた。
イベントには、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
ばいきんまんの声優である中尾も同じ質問に、やなせたかしさんとの約束を挙げた。「先生との約束はいっぱいあるんですけど。劇団を昔やっていまして。子どものために夏休みの無料のお芝居を作っていた時に先生の作品をお借りした。その時に『中尾くん、子どもたちには本物を見せてあげてください』と言われたのが、とても印象に残っています。頑張って本物になれるようにと心掛けています」と笑顔で話していた。
イベントには、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。