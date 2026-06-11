【PS Plus：2026年6月のゲームカタログ】 6月10日～ 提供開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、6月に追加されるタイトルを公開した。

PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムを対象とした「ゲームカタログ」には、究極生命体の闇に包まれた過去をスピンダッシュで駆け抜ける「ソニック × シャドウ ジェネレーションズ」が6月10日から追加された。他にも、黒の一帯に蝕まれていくダークファンタジーの世界「ヴァリスゼア」を旅する「FINAL FANTASY XVI」が6月16日から、中世ボヘミアの小さな鍛冶屋から成り上がる「キングダムカム・デリバランス」と、ふたつの世界を行き来して仲間と共に容疑者を追い詰める「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」が6月23日からそれぞれ追加される。

また「PlayStation Plus プレミアム」では、リズムゲーム「ギタルマン」が遊べるようになる。

6月追加タイトル紹介

「ソニック × シャドウ ジェネレーションズ」

・メーカー：セガ

・フォーマット：PS5、PS4

・ジャンル：アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日：6月10日

「FINAL FANTASY XVI」

・メーカー：スクウェア・エニックス

・フォーマット：PS5

・ジャンル：アクション、RPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日：6月16日

「キングダムカム・デリバランス」

・メーカー：PLAION

・フォーマット：PS5、PS4

・ジャンル：RPG、アドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日：6月23日

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」

・メーカー：スクウェア・エニックス

・フォーマット：PS5

・ジャンル：アドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日：6月23日

その他の6月新規追加タイトル

ゲームカタログ（エクストラおよびプレミアムプランが対象）

・「ファーミングシミュレーター 25」（PS5）/6月30日 提供開始

・「Blades of Fire」（PS5）/6月30日 提供開始

・「Black Desert : Standard Edition」（PS5）/6月30日 提供開始

クラシックスカタログ（プレミアムプランが対象）

・ギタルマン（PS2）

(C)SEGA



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