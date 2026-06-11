【「魔女の終活帳」1巻】 6月11日 発売 価格：770円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「魔女の終活帳」の1巻を6月11日に発売する。価格は770円。

本作は葬祭士の少年と初恋の魔女が“終活リスト”を埋めていく旅物語。原作を石原宙氏、作画を菖蒲氏が手掛けており、「少年ガンガン」で連載が行なわれている。

物語の舞台は、勇者パーティによって魔物の王が討たれてから二十年後の世界。家業の葬儀屋で働く葬祭士・ディドは、勇者パーティにいた伝説の魔女・ニナニーナと出会う。そしてディドは、「終活」の手伝いを依頼されることになる。

【「魔女の終活帳」1巻あらすじ】

初恋の魔女から頼まれた仕事は、“彼女が死ぬまでの準備”だった。

勇者パーティによって魔物の王が討たれた二十年後……。

家業の葬儀屋で働く葬祭士・ディドは、

勇者パーティにいた伝説の魔女・ニナニーナと出会う。

――彼女はディドにとって、“初恋の人”でもあった。

見た目は少女のようだが、2000年近く生きるニナニーナ。

未練を残して死ぬと厄災を起こす魔女の性質のため、

ディドに依頼されたのは「終活」の手伝いで……!?

(C)Sola Ishihara/SQUARE ENIX

(C)Shobu/SQUARE ENIX

