【Amazon：LG ゲーミングモニター セール】 セール期間：6月11日0時～6月22日23時59分

UltraGear OLED 32GX870A-B

Amazonにて、LGのゲーミングモニターなどがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。

期間中は、VESA Dual Modeに対応したゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」や、21:9 ウルトラワイド曲面型（1800R）ゲーミングモニター「UltraGear 34G600A-BAJP」のほか、スマートモニター「Smart Monitor Swing 32U889SA-W」などもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

UltraGear OLED 32GX870A-B

VESA Dual Modeに対応。4K（3,840×2,160）@240HzとフルHD（1,920×1,080）@480Hzの両方が使用できる。また、フルHD表示時は、画面のサイズを24インチ/27インチに切り替えられる。

さらに、自発光で光を調整できる有機ELだからこそ実現した0.03msという驚異的な応答速度が、モーションブラー（ぼやけ）をほとんど感じさせないクッキリとした表示を提供。統一基準として策定されたVESA ClearMR 13000を取得している。

UltraGear 34G600A-BAJP

21:9の解像度に対応したゲームタイトルであれば、16:9よりも広く表示。FPSのような一人称視点のゲームなら視界が広くなり、RPGのような美しい世界観のゲームなら映画のような没入感を演出する。色域を広くカバーしているため、画像や映像編集等のDTP作業にも対応する。レイヤーやカラーパレット、タイムラインなど、表示させるパネルが多く解像度が低いと表示スペースが狭くなりがちな動画や画像、音楽の編集ソフトでも、ウルトラワイド画面なら、パネルを端に寄せることで表示領域を確保できる。