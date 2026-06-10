『時をかける少女』20周年上映、タイムリープ回数“タトゥーシール”配布 7月13日限定「ミニうちわ」も
細田守監督のアニメ映画『時をかける少女』の公開20周年を記念したリバイバル上映が、7月3日から全国でスタートする。入場者プレゼントとして、“タイムリープの残り回数”をモチーフにした「オリジナルタトゥーシール」と、7月13日（ナイスの日）限定の「オリジナルミニうちわ」の配布が決定した。
【画像】オリジナルタトゥーシール＆ミニうちわの詳細写真
タトゥーシールは全3種類。劇中で主人公・紺野真琴の腕に浮かび上がる数字を再現したデザインとなっており、上映期間や上映形式に応じて異なる数字が配布される。
第1弾は「00〜03」のデザインで、7月3日からスタートする通常上映1週目より配布（※公開初日から2週間）。第2弾は「04〜07」のデザインで、7月17日からの通常上映3週目に配布される（※上映期間が2週間以内で終了する劇場では配布なし）。さらに、8月21日から始まる4DX上映では、「08〜09」のデザインが4DX限定特典として用意される。
また、劇中で真琴が初めてタイムリープを経験する日として描かれる7月13日には、「ナイスの日」にちなみ、1日限定の特別プレゼントを実施。作画監督・青山浩行による描き下ろしイラスト（線画）を使用したオリジナルミニうちわが先着・数量限定で配布される。
『時をかける少女』は2006年に公開された細田守監督の代表作。高校2年生の紺野真琴がタイムリープ能力を手にしたことから始まるひと夏の青春を描き、世代を超えて愛され続けている。
なお、各特典は先着・数量限定での配布となり、なくなり次第終了。劇場によって上映期間や配布状況が異なる場合がある。詳細は各劇場の案内で確認できる。
【画像】オリジナルタトゥーシール＆ミニうちわの詳細写真
タトゥーシールは全3種類。劇中で主人公・紺野真琴の腕に浮かび上がる数字を再現したデザインとなっており、上映期間や上映形式に応じて異なる数字が配布される。
また、劇中で真琴が初めてタイムリープを経験する日として描かれる7月13日には、「ナイスの日」にちなみ、1日限定の特別プレゼントを実施。作画監督・青山浩行による描き下ろしイラスト（線画）を使用したオリジナルミニうちわが先着・数量限定で配布される。
『時をかける少女』は2006年に公開された細田守監督の代表作。高校2年生の紺野真琴がタイムリープ能力を手にしたことから始まるひと夏の青春を描き、世代を超えて愛され続けている。
なお、各特典は先着・数量限定での配布となり、なくなり次第終了。劇場によって上映期間や配布状況が異なる場合がある。詳細は各劇場の案内で確認できる。