『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』、［前編］始まりの物語、［後編］永遠の物語、［新編］叛逆の物語リバイバル上映決定

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』、［前編］始まりの物語、［後編］永遠の物語、［新編］叛逆の物語リバイバル上映決定