『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』、［前編］始まりの物語、［後編］永遠の物語、［新編］叛逆の物語リバイバル上映決定
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開に先駆けて、2012年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の3作品のリバイバル上映が決定した。
【写真】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』ビジュアル
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』は7月10日より、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』は7月17日より、それぞれDolby Cinema（R）で2週間限定上映を予定している。『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の上映開始日などは後日発表される。
■『［前編］始まりの物語』、『［後編］永遠の物語』上映会場
北海道：TOHO シネマズすすきの
東京：新宿バルト9
東京：TOHO シネマズ大井町
神奈川：T・ジョイ横浜
埼玉：MOVIX さいたま
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪 ：T・ジョイ梅田
大阪：TOHO シネマズららぽーと門真
京都：MOVIX 京都
福岡：T・ジョイ博多
【写真】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語』ビジュアル
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
■『［前編］始まりの物語』、『［後編］永遠の物語』上映会場
北海道：TOHO シネマズすすきの
東京：新宿バルト9
東京：TOHO シネマズ大井町
神奈川：T・ジョイ横浜
埼玉：MOVIX さいたま
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪 ：T・ジョイ梅田
大阪：TOHO シネマズららぽーと門真
京都：MOVIX 京都
福岡：T・ジョイ博多