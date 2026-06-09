生徒と保護者の大応援団が後押しする前回王者の『大村工業』。

全校生徒約500人が応援に駆けつけたのは『佐世保南』。

バレーボール男子の決勝は、去年と同じ顔合わせになりました。

第1セットからディフェンディングチャンピオン大村工業が高さで主導権を握ります。

190センチのエース眞粼選手が強烈なスパイクを決めれば、192センチの松尾選手はブロックで佐世保南の攻撃をシャットアウト。

第1セットは大村工業が25-13で先取します。

勢いに乗った大村工業は第2セットも速攻を軸に佐世保南を圧倒。

25ー9でものにし、セットカウントを2対0とします。

追い込まれた佐世保南は第3セットも序盤、3対7とリードを許しますがここから2年生の山下選手が連続得点を挙げ、反撃ののろしを上げると、岩木選手は強烈なスパイク。

さらに。

3年生、山田選手のサービスエースでじりじりと差を詰めます。

しかし、中盤以降は大村工業が高さと強さで地力を発揮。

セットカウント3対0で佐世保南を退け、2年連続21回目の頂点に立ちました。

（大村工業 下村 晃生 主将）

「きょうの試合では自分たちの力をしっかり出すことができて、自分たちらしい高さのあるバレーボールができた。ブロックの寄りだったり1個1個の精度を高めていって、もう1回日本一をとれるチームを作り上げたい」

一方、女子は今年の県内の主要2大会で決勝を戦っているライバルが三度、激突。

春季大会を制し、県高総体3連覇を狙う『西彼杵』と、新人大会王者で9年ぶりのインターハイを目指す『聖和女子学院』が対戦しました。

第1セットは聖和女子が先取しますが、その後は、ディフェンディングチャンピオンの西彼杵が3セットを連取し3連覇を果たしました。

男子の大村工業と、女子の西彼杵は8月のインターハイに県代表として出場します。

その他の団体競技の結果です。

バドミントンは、男子では瓊浦が11大会連続39回目の優勝。

また女子は、向陽が諫早商業の15連覇を阻み初優勝を果たしています。