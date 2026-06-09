トビンマーカス海舟が福井から信州へ移籍…2年契約でBプレミア参戦「フォー兄さんってよんでもいいよ」

6月9日、信州ブレイブウォリアーズは、福井ブローウィンズを退団するトビンマーカス海舟と、2026－27シーズンの新規選手契約を締結したと発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年。来シーズンからBリーグプレミアに参戦する信州に、新たなインサイドプレーヤーが加わることになった。

アメリカ出身で25歳のトビンは、198センチ93キロのパワーフォワード。マクック・コミュニティカレッジを経て、2021－22シーズンに滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスタートさせた。その後は京都ハンナリーズ、千葉ジェッツ、東京ユナイテッドBCでプレーし、2025－26シーズンから福井へ加入した。

今シーズンはB2リーグ戦で53試合に出場し、1試合平均2.8得点、2.3リバウンド、0.6アシストを記録。シーズン終了後の5月11日に自由交渉選手リストに公示され、福井は継続交渉を続ける姿勢を見せていたが、6月9日に双方合意のうえで契約解除となり、退団することが発表されたばかりだった。

クラブが発表した選手コメントは以下のとおり。

「しんしゅうのみなさんトビンマーカス海舟です。フォー兄さんってよんでもいいよフォーーー こんシーズンからみなさんといいしょにたたかうのたのしんでいます。かならずまいにちまいにちいしょうけっめがんばって、せいちょうしって、でチームの勝つためにもっといいせんしゅうになります。かならずしんしゅうで素晴らしいふいんきつくれるから。ブースターのみなさんっといいしょうに素晴らしいふいんきすくるのは楽しみこれから。熱い応援ほんとにほんとにほんとによろしくお願いしますーーーーーーーーーー フォーーーーーーーーーーーーーーー」（原文ママ）











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