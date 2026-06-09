青木龍史が福岡から愛媛へ移籍…2シーズンぶり古巣復帰「成長した姿をコートで」

6月9日、愛媛オレンジバイキングスは、ライジングゼファー福岡から自由交渉選手リストに登録されていた青木龍史と、2026－27シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。2024－25シーズン以来2シーズンぶりの古巣復帰となる。

埼玉県出身で28歳の青木は、178センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。アメリカのローズ・ハルマン工科大学を卒業後、2019－20シーズンに信州ブレイブウォリアーズの特別指定選手としてプロキャリアをスタートさせた。その後、岩手ビッグブルズ、大阪エヴェッサ、京都ハンナリーズでプレーし、2024－25シーズンに愛媛へ加入。今シーズンはライジングゼファー福岡でプレーしていた。

キャリア7年目の2025－26シーズンは、B2リーグ戦全60試合に出場し、1試合平均9.0得点、1.5リバウンド、1.2アシストを記録。シーズン終了後に福岡との契約を解除し、自由交渉選手リストに公示されていたが、2シーズンぶりに愛媛へ復帰することになった。

今回の発表に際し、青木はクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。

「このたび、愛媛オレンジバイキングスでプレーさせていただくことになりました。再びこのチームの一員としてプレーできる機会をいただけたことを、大変うれしく思います。私を再び迎え入れてくださったチーム関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

愛媛を離れてからの1年間、さまざまな経験を積み、選手としても人としても成長できたと感じています。その成長した姿をコートで皆さまにお見せできるよう、全力で取り組んでいきます。チームの目標を達成するために、日々の努力を積み重ね、チームメイトとともに戦っていきます。愛媛オレンジバイキングスに関わるすべての皆さまと戦えることを楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします」











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