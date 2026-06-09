名古屋Dがジェイク・幸輝・ホルツと契約継続…複数年契約に基づきBプレミア初年度も残留

6月9日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ジェイク・幸輝・ホルツと複数年契約に基づき、2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

アメリカ出身で24歳のホルツは、193センチ102キロのスモールフォワード。ハワイのダミアン・メモリアル・スクールを経て、NCAAディビジョン3のウィットワース大学でプレーし、昨夏から名古屋Dへ加入した。

プロ1年目の2025－26シーズンは、B1リーグ戦26試合に出場し、1試合平均6分16秒のプレータイムで2.0得点、1.2リバウンド、0.5アシストを記録。チャンピオンシップでは2試合に出場し、1試合平均4.5得点、1.0リバウンドをマークした。

今回の契約発表に際し、ホルツはクラブを通じて「今シーズンもたくさんのご支援、ご声援をありがとうございました。ドルフィンズで初めてのプロシーズンを過ごせたことに心から感謝しています」とコメント。「来シーズンもこのチームでプレーできることをとてもうれしく思います」と残留への思いを語った。

また、プロ1年目を「自分にとって多くのことを学ぶことができた一年」と振り返り、「来シーズンは選手としてさらに成長し、チームの勝利により貢献できるよう、日々努力を続けていきます」と意気込みを示した。