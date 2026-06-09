梅雨に行きたいと思う「茨城県の旅行先」ランキング！ 2位「アクアワールド茨城県大洗水族館」を抑えた1位は？
どんよりとした天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「茨城県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雨を気にせず子ども連れも満足しそうだから」（30代女性／神奈川県）、「雨の日でも屋内で1日遊べるから」（40代男性／奈良県）、「雨が降っても予定通り楽しむことができるから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「いろいろなイベントもあって、ここでしかできないことを梅雨を気にせずできる」（30代女性／神奈川県）、「室内で楽しく過ごせる方がいいから」（50代女性／愛知県）、「雨だから屋内で観光できる場所が良い。JAXA宇宙科学センターの予約制見学ツアーは体験してみたい」（30代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「茨城県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：アクアワールド茨城県大洗水族館／49票2位に選ばれたのは、太平洋を望む大洗海岸に建つ「アクアワールド茨城県大洗水族館」です。日本一のサメの飼育数を誇り、巨大な水槽や愛らしいイルカ・アシカの屋内ショーなど見どころが満載。外の激しい雨や湿気を気にすることなく、青く美しい海の世界をのんびりと快適に満喫できる定番スポットです。
回答者からは「雨を気にせず子ども連れも満足しそうだから」（30代女性／神奈川県）、「雨の日でも屋内で1日遊べるから」（40代男性／奈良県）、「雨が降っても予定通り楽しむことができるから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：JAXA筑波宇宙センター／61票栄えある1位に輝いたのは、最先端の宇宙開発の現場である「JAXA筑波宇宙センター」でした。展示館「スペースドーム」では、実物大の人工衛星や本物のロケットエンジンなどが屋内展示されており、雨の日でも驚きと感動に満ちた時間を過ごせます。梅雨の季節でも天候に左右されず、壮大な宇宙のロマンを体感できる点が人気です。
回答者からは「いろいろなイベントもあって、ここでしかできないことを梅雨を気にせずできる」（30代女性／神奈川県）、「室内で楽しく過ごせる方がいいから」（50代女性／愛知県）、「雨だから屋内で観光できる場所が良い。JAXA宇宙科学センターの予約制見学ツアーは体験してみたい」（30代女性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)