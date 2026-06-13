イタリアでの経験豊富なマッシミリアーノ・アッレグリを監督に迎え、25-26シーズンを戦ったミラン。最終的なリーグ戦の順位は5位。4位コモと1ポイント差の末、CL出場権を逃す結果となった。これにより、クラブはアッレグリの解任を決断。現在新シーズンに向け、新監督を探している。候補に挙がっているのが、近年プレミアリーグで印象的な成績を残したオーストリア人指揮官のオリヴァー・グラスナー。2024年からクリスタル・パレス