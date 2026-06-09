福井がトビンマーカス海舟の退団を発表…移籍先は後日発表予定「みんなのサポートは絶対に忘れない」

6月9日、福井ブローウィンズは、トビンマーカス海舟が双方合意のうえで契約解除となり、退団することを発表した。移籍先については、移籍先クラブから発表される予定だという。

アメリカ出身で25歳のトビンは、198センチ93キロのパワーフォワード。マクック・コミュニティカレッジを経て、2021－22シーズンに滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスタートさせた。その後は京都ハンナリーズ、千葉ジェッツ、東京ユナイテッドBCでプレーし、2025－26シーズンから福井へ加入した。

今シーズンはB2リーグ戦53試合に出場し、1試合平均2.8得点、2.3リバウンド、0.6アシストを記録。ベンチから体を張ったプレーを見せ、オンコートだけでなく、ムードメーカーとしてもチームを支えた。

今回の発表に際し、トビンはクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントした。

「福井のみなさんこの一年ありがとうございました。毎試合毎試合、ぼくたちのこと応援してくれてほんとにほんとにありがとうございました。ホームゲームでも、大変な移動のアウェイゲームでも。みんなのあつい応援のおかげで、毎試合がホームゲームの気持ちでした。あとこの一年ぼくの中でも結構たくさんの波がありました。でもみんなのサポートのおかげでローポイントに入った時に切り替えて、いいことになりました。ほんとにありがとうございました。みんなのサポートは絶対に忘れない。これからもめちゃくちゃがんばります。フォーーーーーー」





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