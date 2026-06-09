メジャー2連勝のコルダが1位快走 渋野日向子は45人抜き【CMEグローブポイントランキング】
海外メジャー「全米女子オープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】激レアです 渋野日向子の高校生時代
今大会でメジャー2連勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が650ポイント（pt）を獲得。今季通算を3293.75ptとして、2位に2倍以上の差をつけてランキング1位に立っている。6位タイに入った畑岡奈紗は143ptを加算し、40位から28位に浮上。17位タイで終えた渋野日向子は65ptを獲得し、45人抜きとなる109位にジャンプアップした。日本勢トップの山下美夢有は8位をキープ。2番手以下は岩井千怜（12位）、勝みなみ（23位）、岩井明愛（26位）、畑岡、竹田麗央（35位）、原英莉花（39位）と続いている。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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賞金総額“史上最高”20億円 優勝のネリー、日本勢トップの畑岡奈紗はいくら稼いだ？
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