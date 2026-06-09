相葉雅紀、主演映画で障害者野球チームの監督役に 脚本に感動「こんなにもドラマチックなお話があるのか」

相葉雅紀、主演映画で障害者野球チームの監督役に 脚本に感動「こんなにもドラマチックなお話があるのか」