信州が北海道を退団した星野京介を獲得…3季ぶりに古巣に「1番成長できたと思える場所」

6月8日、信州ブレイブウォリアーズは、レバンガ北海道を退団する星野京介との、2026－27シーズンにおける新規選手契約を発表した。

三重県出身で27歳の星野は、184センチ85キロのシューティングガード。中部大学第一高校、大東文化大学を経て、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスタートさせた。2023－24シーズンは信州でプレーし、翌2024－25シーズンから北海道に加入。今シーズンは57試合に出場し、平均6分18秒のプレータイムで1.1得点、0.6アシストをマークした。

3シーズンぶりに古巣の信州に加入し、Bプレミアへ挑戦する星野は、クラブを通じて以下のようにコメントした。

「信州に関わるすべての皆さま、お久しぶりです！3シーズンぶりに信州でプレーさせていただくことになりました。今回このような機会を下さった木戸社長をはじめ、青野GM、信州に関わるすべての皆さまに感謝したいと思います。信州はプロに入って1番成長できたと思える場所であると同時に1番悔しい思いをした場所でもあります。2シーズン前の降格の悔しさを忘れたことは1度もありませんでした。もう一度信州でプレーするにあたってその責任と覚悟を持って、1分でも1秒でも全力でチームのために戦いたいと思います。来シーズン泥臭く戦いますので、応援のほどよろしくお願いします！！」

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