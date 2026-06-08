（記者リポート）

「こちらにはサッカー日本代表を応援する特設コーナー、JFA BLUE ZONEが設置されています」＊＊＊＊



静岡市清水区のエスパルスドリームプラザにある「清水サッカーショップ」。

普段は清水エスパルスのアイテムを扱っているお店ですが…。



（ドリームプラザ 歳永ゆらさん）

「4年に1度のワールドカップが近づいてきたということで、盛り上げるためにも日本代表のグッズを置いています」





ワールドカップを盛り上げるため特設コーナーを展開！一番人気の商品はやはりこちら！サムライブルーのTシャツなんだそうです！（記者）「特に人気の選手は？」（ドリームプラザ 歳永ゆらさん）「三苫選手、久保選手、女性人気が高い選手が伊東選手となっています。」ほかにも特に女性を中心に人気を集めているのが、コチラのユニフォームを着たぬいぐるみのキーホルダー！すでに売り切れてしまった選手もあるのだとか。さらにこちらのお店では、なんとワールドカップに出場するチームの勝ち点が一目でわかるボードを設置するということです。（ドリームプラザ 歳永ゆらさん）「開幕してからの勝ち点表を作っておりますので、こちらを売り場に出させていただいて、ファンのみなさんと一緒に盛り上がれたらと思います」一方、新静岡セノバの中にある「MARUZEN＆ジュンク堂書店」。お店の一角にサッカー日本代表のグッズが展開されています。このコーナーの書籍の中で最も売れているものをうかがうと…（MARUZEN＆ジュンク堂書店店長 森本 究さん）「中村敬斗選手のフォトブックになります。女性の方に買っていただいてダントツの人気になっています。普段のプレースタイルのみならず、プレー外の私生活なども写真とともに紹介されていてとても魅力的な本になっています」今後は、選手の活躍次第でお店に並ぶ書籍も変わる予定だといいます。開幕を前にして、ますます盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ。みなさんも様々な角度からサッカー日本代表を応援してみてはいかがでしょうか。