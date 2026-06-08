ユーロ圏投資家信頼感、６月は－１３．４に改善＝ロンドン為替



センティックス調査による6月ユーロ圏投資家信頼感は、-13.4と前回5月-16.4から改善した。市場予想は-14.0だった。中東情勢は依然として混沌としているものの、直近までAI関連株が株式市場を押し上げる強い相場展開が続いた。



一方、調査元のセンティックスは慎重な見方を示している。「急激な経済後退への懸念は顕著に和らいだ」と指摘する一方で、エネルギー価格の高止まりが引き続きインフレ期待の上昇圧力となり、ひいては中央銀行への圧力を残し続けることになると警告した。



ユーロ相場は本指標結果やコメントに対して特段の反応を示していない。



EUR/USD 1.1515 EUR/JPY 184.46 EUR/GBP 0.8639

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