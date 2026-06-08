トヨタ開発車両のスクープが話題に

トヨタの開発中とされる車両のスクープ写真がSNSで話題になっています。次期「セリカ」を示唆する声もあり、ユーザーの間で関心が高まっています。

「WRC27」の開発車と見られており、2ドアクーペのようなシルエットが確認できる点が話題となっています。

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ハッチバックの「ヤリス」ではない別の車種がベースになっている可能性が指摘され、次期「セリカ」を連想する声も広がっています。

こうした推測の背景には、セリカが世界的に高い人気を持つモデルであることが挙げられます。

1970年代には量産スポーツカーとしての地位を確立し、ラリー競技でも1970〜90年代にかけて活躍しました。

サファリラリーやWRCでの実績は今も語り継がれており、スープラがセリカの高性能版として誕生した歴史や、北米市場で「86」をセリカ名で販売してほしいという要望があったことなど、ブランドとしての存在感は根強いものがあります。

また近年の状況も、復活を期待する声につながっています。

ホンダが「プレリュード」や「インテグラ」を復活させる一方、トヨタでは「スープラ」が2026年3月で生産終了予定です。

今後は「GR GT」の導入が控えていますが、価格帯を考えると、より手の届きやすいスポーティモデルの必要性を指摘する声もあります。

過去にはトヨタ幹部が「セリカ復活」に言及したこともあり、期待を後押ししています。

スクープ車両を改めて見ると、前後のオーバーフェンダーや大型ウイング、ルーフインレットなどはWRC仕様の装備と考えられます。

これらを除けば、実用的な2ドアクーペの姿が浮かび上がります。

最後のセリカがFFのスペシャリティカーだったことを踏まえると、量産モデルとして復活する場合はハイブリッドの採用も考えられます。

一方で、GRヤリスのパワートレインを流用した純エンジン仕様の可能性もあり、さまざまな方向性が考えられるでしょう。

WRCカーは量産車と大きく異なる部分も多く、スクープ車両がそのまま市販モデルを示すわけではありませんが、セリカの名が取り沙汰されるのは、ブランドが持つ象徴性の大きさを反映しているといえそうです。

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SNSでは、「このシルエット、期待してしまう」「セリカ復活ならうれしい」といった声が寄せられています。「昔のセリカを思い出した」「ワクワクする」といった反応も見られ、関心の高さがうかがえます。

2026年で生産終了から20年を迎えるセリカ。復活を望む声は引き続き強く、今後の動向が注目されています。