エンゼルスは７日（日本時間８日）の敵地ドジャース戦で歴史的勝利を収めた。１３―５で大勝したが、６番打者から９番打者までの下位打線４人合わせて１５打数１３安打、１０打点、１０得点と大爆発。大谷翔平投手（３１）擁する世界一軍団にひと泡吹かせた。

６番のジョー・アデルは５打数４安打１本塁打２打点４得点、７番のニック・マドリガルは２打数１安打３四球３得点、８番のホセ・シリは３打数３安打１四球２打点２得点、９番のセバスチャン・リベロは５打数５安打６打点１得点の乱れ打ち。米メディアによれば１９２０年以降、９番打者が１試合で５安打５打点以上マークしたのは史上６人目の快挙で、２７歳の控え捕手・リベロがＭＬＢの歴史に名を連ねた。

また、大リーグ公式サイトは「彼らはこの試合で歴史を塗り替えた。拡張時代以降、最終打順４人が１０得点１０打点を記録したのはこれが初めてであり、打率８割６分７厘は少なくとも１９００年以降、６番から９番打者による最高打率だった」と報じた。

一方、この試合で１番から５番までは１番のザカリー・ネトの３ランを含めて安打はわずか２本。「２番・ＤＨ」で出場した主砲のマイク・トラウトは６打数無安打２三振とサッパリだった。米メディア「デイリー・メール」は「エンゼルスは強打者マイク・トラウトの助けなしに勝利を収めた。トラウトは３連戦で１３打数無安打、６奪三振。代わりに打線の下位打者が、９番打者のリベロを中心に勝利を収めた」と伝えた。