有名女優、シラスご飯・あさり汁・煮物…ボリュームたっぷり和朝食に絶賛の声「旅館のごはんみたい」「健康的で栄養バランス満点」

有名女優、シラスご飯・あさり汁・煮物…ボリュームたっぷり和朝食に絶賛の声「旅館のごはんみたい」「健康的で栄養バランス満点」