有名女優、シラスご飯・あさり汁・煮物…ボリュームたっぷり和朝食に絶賛の声「旅館のごはんみたい」「健康的で栄養バランス満点」
【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の秋野暢子が6月7日、自身のInstagramを更新。和の朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「品数たくさんで豪華」と話題の朝食
秋野は「今朝もしっかり！！ちょっと食べすぎ〜のお声もきこえますが… しかし、私は朝ご飯を大切にしてます。しっかりゆっくり食べて一日を始めます」と記し、朝食の食卓を公開。たっぷりのシラスがかかったご飯、あさり汁、枝豆やニンジンの入ったひじきの煮物、大根の煮物などの和食とデザートの柑橘、栄養ドリンクなどが並んだボリュームのあるものとなっている。
この投稿に、ファンからは「品数たくさんで豪華」「旅館の朝ごはんみたい」「理想的」「健康的で栄養バランス満点」「ボリュームたっぷりで1日頑張れそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「品数たくさんで豪華」と話題の朝食
◆秋野暢子、和朝食公開
秋野は「今朝もしっかり！！ちょっと食べすぎ〜のお声もきこえますが… しかし、私は朝ご飯を大切にしてます。しっかりゆっくり食べて一日を始めます」と記し、朝食の食卓を公開。たっぷりのシラスがかかったご飯、あさり汁、枝豆やニンジンの入ったひじきの煮物、大根の煮物などの和食とデザートの柑橘、栄養ドリンクなどが並んだボリュームのあるものとなっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数たくさんで豪華」「旅館の朝ごはんみたい」「理想的」「健康的で栄養バランス満点」「ボリュームたっぷりで1日頑張れそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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