開催：2026.6.8

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 1 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が8日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとジャイアンツが対戦した。

カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。

1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CHC 0-1 SF

3回裏、2番 モイセス・バレステロス 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-1 SF

10回表、7番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CHC 1-2 SF

試合は1対2でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのキートン・ウィンで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はカブスのトレント・ソーントンで、ここまで2勝2敗0S。ジャイアンツのスミスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.247となっている。

ここまでカブスは34勝32敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ジャイアンツは27勝39敗で15.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 12:48:24 更新