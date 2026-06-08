【ムーミン：ムーミン谷の夏祭り】 2026年 発売予定

松竹のゲーム事業室は、フランスのCross bridgeが手掛けるNintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用RPG「ムーミン：ムーミン谷の夏祭り」を2026年内に発売する。

本作は小説「ムーミン谷の夏祭り」に着想を得たポイント＆クリックゲーム。ムーミン谷を襲った大洪水の中でムーミン一家が不思議な劇場を訪れ、そこで様々な物語が描かれるという。原作の再現に加え、オリジナルの冒険が繰り広げられる。

会話や探索、ミニゲームを通じて謎を解き、ムーミントロールとリトルミイを使い分けながら物語を進める。ビジュアルは原作にインスパイアされており、ムーミンやしきや劇場を細やかに描いている。

【『ムーミン：ムーミン谷の夏まつり』情報解禁トレーラー】

Moomin: Midsummer Madness. Developed by Crossbridge Game Studios SASU. Published by Shochiku Co., Ltd. (C) Moomin Characters TM