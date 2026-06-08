森保一監督が吉田麻也の再合流について話した

日本代表・森保一監督が現地時間6月7日、メキシコ・モンテレイの事前キャンプを総括した。

5日からサポートプレイヤーとして緊急合流したDF吉田麻也について「チームのプラスになっていると感じさせてもらった」と、理由を話した。

吉田は合宿3日目からチームに合流。5月31日に国立競技場で行われた壮行試合のアイスランド戦で、限定招集され14分間出場した。3年半ぶりの復帰戦でハイパフォーマンスを披露し、花道で送られていた37歳。国内での合宿からリーダーシップを発揮し、吉田自身は「（国内の）合宿での自分の取り組み方を評価していただいたんじゃないかなと思います」と“再招集”の理由を分析していた。

戦術練習でセンターバックの中央を務めたり、食事会場で若手に対してこれまでの経験を伝えるなどすでにチームを支え、欠かせないピースとなっている。本人も「この合宿からはやっぱり自分が後方からサポートしていけるようにしなきゃいけない」と決意。MF遠藤航がモンテレイ入り後、練習に合流できておらず、前キャプテンの存在は大きい。

そのなかで、森保監督は吉田の存在について「なによりチームのプラスになっている」と大絶賛。吉田の招集を決めたのはアイスランド戦に向かう合宿中だった。吉田に直接「今大会26人のメンバーには入れないけど、できたら一員として参加してくれないか」と伝え、再合流に至ったと森保監督は説明した。（FOOTBALL ZONE編集部）