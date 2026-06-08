【Chronoscript: The Endless End】 2026年秋 発売予定

集英社ゲームズは、デスクワークス開発による探索型アクションアドベンチャー「Chronoscript: The Endless End」を2026年秋に発売する。

本作は、千年続く"終わりの続きの物語"の中を原稿に囚われた編集者として解き明かす探索型アクションアドベンチャー。原稿用紙に描かれた2D空間と、3D空間として存在する洋館内部、二つの次元で展開される物語を完結に導くことが目的となっている。

2Dプラットフォーマーのアクション性をベースに、プレイを進めるにつれて、インクのなかを移動するダイナミックなアクションや探索と戦闘の幅を広げるユニークアクションの獲得など、多彩なゲームプレイを体感できる。

原稿用紙の中には、吸血鬼の執筆家が千年に渡り、各地で執筆してきた物語が広がる。主人公や敵、背景は、すべてペン画による手描きで表現されている。

キャラクター

吸血鬼：ヴィオラ・S・チェンバース

【Chronoscript: The Endless End - プロローグトレーラー】

千年にわたり"終わりの続きの物語"を紡ぎ続ける、不死の呪いを負った執筆家。

幾多の時代と土地を巡り、抱え込んだ物語たちの果てを見失った末、古き誓約に縋り、ある一族の末裔へ編集を依頼する。

編集者：フレドリック・G・ミュラー

数々の物語を終わりへと導いてきた寡黙な編集者。

依頼を受けて訪れた人里離れた洋館で、千年続く物語の中に囚われてしまう。原稿の中で混迷した言葉たち、そして執筆家の苦悩と孤独と向き合いながら、"終わりの続きの物語"に終止符を打つため頁の深部へと読み進めていく。

参画クリエイター

Fall 2026. The endless end finally has a beginning. 🖋️



Chronoscript: The Endless End is in its final stages of editing. The manuscript is almost ready for you.#Chronoscript pic.twitter.com/Qj4ChjlZCz - Chronoscript 【Official】 (@Chronoscript_PR) June 6, 2026

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