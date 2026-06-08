【Blink Respawn 2026】 開催期間：6月5日～7日（現地時間）

6月5日～7日（現地時間）にドミニカ共和国の首都サントドミンゴにて開催された大型格闘ゲーム大会「Blink Respawn 2026」の「ストリートファイター6」部門で、MenaRD選手が優勝した。

一度ルーザーズ（敗者復活戦）に落ちたMena RD選手だったが、見事に勝ち上がり、決勝戦はMenaRD選手対NoahTheProdigy選手という、ウィナーズファイナルと同カードとなった。

まずはMena RD選手が3勝しリセット。勢いそのままに、結果は3-1でMenaRD選手がブランカ対ルーク対決を制する形に。

ドミニカ共和国出身のMena RD選手は地元ファンからの声援を受けながら、「CAPCOM CUP 13」への出場権を獲得した。

【【日本語実況】Blink Respawn- Day3「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」】

(C)CAPCOM