【「iO どぐら Edition」上パネル（Mサイズ、レバー）】 先行予約期間：6月7日～7月7日17時 価格：13,200円

MSYのブランド「GRAPHT」は、「『iO どぐら Edition』上パネル（Mサイズ、レバー）」の先行予約を6月7日よりGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて開始した。

「iO」は、プレーヤーごとの手の形や操作の癖などにあわせて最適化できるアーケードコントローラー。「iO どぐら Edition」は、選手個人のプレイスタイルに寄り添ったオリジナルボタン配置モデルとして2モデル目となる。

「iO どぐら Edition」は、Mサイズ・レバーモデルのみの展開となり、パネル単品価格は13,200円。ケースのみのセットが最低価格30,580円から、Brook製の基板やケーブル、三和電子製ボタン、レバーなどアケコンを構成する基本パーツを揃えたケース＋パーツセットは52,888円からとなっている。

また、すでにMサイズを使用している人は、パネルを交換することで「iO どぐら Edition」のレイアウトを導入できる。

なお、そのほかのアケコンパーツも同時注文可能。先行予約特典として、どぐら選手の撮り下ろし写真のスペシャルステッカーも用意されている。

販売情報

GRAPHT OFFICIAL STORE（ECサイト）

先行予約期間：6月7日（日）～7月7日（火）17時

※先行予約特典として、どぐら選手の撮り下ろし写真のスペシャルステッカーが用意されている。

□「iO どぐら Edition」上パネル単品 販売ページ

□「iO どぐら Edition」セット販売ページ

特長

どぐら選手の希望を叶えた、8ボタン＋親指ボタンのオリジナルレイアウト

「iO どぐら Edition」は、ジョイスティックを使ったプレイを続けるユーザーに向けて、どぐら選手のこだわりを落とし込んだ特別モデル。持ち運びのしやすい24φモデル（「iO」Mサイズ）を採用し、どぐら選手の希望で、8ボタンに加えて右手親指の位置に追加ボタンを配置したオリジナルレイアウトとしている。

どぐら選手が目指した「試合の言い訳にならない」アーケードコントローラー

本モデルは、どぐら選手が「試合の言い訳にならないアーケードコントローラーにしたい」という思いのもと、全面監修したモデル。「これがあったらな」や「これがやりたいな」といった後悔をできる限り残さないことを目指し、日々の練習から本番の試合まで、安心して使い続けられる操作環境を追求している。

どぐら選手が「iO」を選んだ理由

どぐら選手は、「iO」について、激しい打鍵を受け止めてもギリギリ動かない安定性と、持ち運べる重さのバランスが特長だと捉えている。安心して打ち込めることと、会場での移動がしやすいこと、その両方を備えている点が、「iO」を選んだ理由につながっている。

「iO どぐら Edition」上パネル（レバーのみ）単品 製品仕様

対応モデル：「iO」Mサイズ（レバー）※その他のサイズには対応不可

価格：13,200円

外形寸法：Mサイズ 約345×201mm（幅×奥行）

素材：アルミニウム

保証期間：初期不良のみ

「iO どぐら Edition」上パネル

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