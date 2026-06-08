ローソンは、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを6月16日より開催する。

今回のコラボではオリジナルの描き下ろしイラストを使ったグッズが販売される。店頭では2枚のクリアカードとミルクレモンゼリーをセットにした商品が登場。対象のお菓子3点の購入で、クリアファイルが貰えるおなじみのキャンペーンも実施される。

店頭ではアクリルスタンドや缶バッジなどのグッズが販売される。加えて、＠Loppi・HMVのみで販売予定の予約グッズも用意されている。

先着・数量限定でもらえるA5アートシート

キャンペーン期間：6月16日7時～6月29日

※または景品がなくなり次第終了となります。

引用ポストキャンペーン

キャンペーン期間：6月16日ポスト後～6月22日

期間中にローソン公式Xをフォローし、対象ポストに「ローソン呪術廻戦」とコメントを入れ引用ポストを投稿した人の中から抽選で1名にオリジナルQUOカード1枚がプレゼントされる。

アニメ「呪術廻戦」5周年 オリジナルミルクレモンゼリー

発売日：6月16日より順次

価格：1,320円

店頭販売グッズ

発売日：6月16日より順次

アクリルスタンド 価格：1,870円

缶バッジ 価格：550円

スライドミラーキーホルダー 価格：1,320円

スライダーポーチ 価格：660円

＠Loppi・HMVグッズ

受付期間：6月16日10時～7月21日23時30分まで

お渡し日：12月17日

【一部グッズ】

みるくぱすてるぬい 価格：各2,750円

アクリルデコフレーム 価格：各4,235円

ブランケット 価格：4,499円

レザーコースター 価格：各990円

ステッカー入りケース 価格：1,980円

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)Lawson, Inc.