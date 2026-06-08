ガンダムの完全新作アクション「GUNDAM ROGUE ORBIT」公式スクショが公開2027年発売、公式サイト＆Xアカウントも公開
【GUNDAM ROGUE ORBIT】 2027年 発売予定
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向けアクションゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT」の公式サイトと公式Xアカウントを公開した。
本作は2027年発売予定のガンダムの新たな世界へ踏み出すハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲーム。
プレーヤーはガンダムヘリックスのパイロット「レクス」となり、相棒のハロ「ヴィー」とともに、未知の敵がもたらす脅威へと立ち向かう。フォトリアルな表現で精緻に描かれる広大な宇宙を舞台に、人類の未来を左右する壮大な物語が描かれる。
「GUNDAM ROGUE ORBIT」のキャラクター
「レクス（RE-X）」
本作の主人公。ガンダムヘリックスのパイロット。
未知の敵と対峙するために、相棒のハロ「ヴィー」とともにガンダムに搭乗して戦う。
「ソフィア（Sofia）」
本作のヒロイン。レクスの動向を監視する謎の少女。【GUNDAM ROGUE ORBIT│アナウンスメントトレーラー】
『GUNDAM ROGUE ORBIT』では、フォトリアルな表現で精緻に描かれる広大な宇宙を舞台に、- GUNDAM ROGUE ORBIT【公式】 (@G_ROGUEORBIT_JP) June 5, 2026
人類の未来を左右する壮大な物語が描かれます。
ガンダムヘリックスのパイロット「レクス」は、
相棒のハロ「ヴィー」とともに、
未知の敵がもたらす脅威へと立ち向かう――。#ローグオービット pic.twitter.com/ChS2nvot91
(C)SUNRISE