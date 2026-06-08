【GUNDAM ROGUE ORBIT】 2027年 発売予定

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向けアクションゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT」の公式サイトと公式Xアカウントを公開した。

本作は2027年発売予定のガンダムの新たな世界へ踏み出すハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲーム。

プレーヤーはガンダムヘリックスのパイロット「レクス」となり、相棒のハロ「ヴィー」とともに、未知の敵がもたらす脅威へと立ち向かう。フォトリアルな表現で精緻に描かれる広大な宇宙を舞台に、人類の未来を左右する壮大な物語が描かれる。

「GUNDAM ROGUE ORBIT」のキャラクター

「レクス（RE-X）」

本作の主人公。ガンダムヘリックスのパイロット。

未知の敵と対峙するために、相棒のハロ「ヴィー」とともにガンダムに搭乗して戦う。

「ソフィア（Sofia）」

本作のヒロイン。レクスの動向を監視する謎の少女。

【GUNDAM ROGUE ORBIT│アナウンスメントトレーラー】

(C)SUNRISE