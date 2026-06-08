『MOW』史上初のジェラートタイプ登場 塩バニラ＆メロンをマーブル状に
森永乳業は、カップアイス『MOW（モウ）』シリーズから、夏限定の新シリーズ「Wジェラート」として『MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン』を本日より全国で数量限定発売する。
【写真】メロン×塩バニラがマーブルに…『MOW Wジェラート』開封カット
記録的な猛暑が続き、夏の暑さが年々厳しさを増す中、外出を控えて自宅で過ごすイエナカ消費の需要が広がり、夏場のアイスには「さっぱりとした清涼感」と「満足感」の両立を求めるニーズが高まっているという。
新商品は、メロン果汁を22％使用した本格的で爽やかな味わいのメロンジェラートと、『MOW』ならではのミルク感のあるバニラにロレーヌ産岩塩でアクセントを加えた、なめらかな塩バニラジェラートをマーブル状に充填。
従来の2色マーブルとは異なり、ゆるめのマーブル設計にすることで、それぞれの味を単独で味わったり、混ぜ合わせたりと、好みに合わせた食べ方ができる。『MOW』史上初となるジェラートタイプで、塩バニラとメロンの2つの味わいを楽しめる。
価格は180円（税別）で、全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売される。
【写真】メロン×塩バニラがマーブルに…『MOW Wジェラート』開封カット
記録的な猛暑が続き、夏の暑さが年々厳しさを増す中、外出を控えて自宅で過ごすイエナカ消費の需要が広がり、夏場のアイスには「さっぱりとした清涼感」と「満足感」の両立を求めるニーズが高まっているという。
従来の2色マーブルとは異なり、ゆるめのマーブル設計にすることで、それぞれの味を単独で味わったり、混ぜ合わせたりと、好みに合わせた食べ方ができる。『MOW』史上初となるジェラートタイプで、塩バニラとメロンの2つの味わいを楽しめる。
価格は180円（税別）で、全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売される。