【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始

配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「GEARS OF WAR: E-DAY」のPVが公開された。発売日は10月6日。「Xbox Games Showcase 2026」の終盤に本作の各要素が紹介された。

「GEARS OF WAR: E-DAY」はTPSシリーズ「GEARS OF WAR」の最新作で、これまでの"前"の物語を描く。「カロナ」という街で退役軍人となったマーカスが、地底から現れる「ローカスト」の襲撃に遭遇する。これから始まるローカストとの戦いは長いものとなるが、本作ではこれまで描かれなかった"戦前の日常"が崩壊していく過程が描かれる。

ストーリーとしてはこれまでの過去でありながら、巨大な敵や、アクション要素など、従来の要素を盛り込みながら新たに構築している。中でも「ジャンプ」ができるようになったのは、ファンには驚く点かもしれない。戦闘の自由度や、より広い探索要素など、これまでの「お約束」から解放された作品と言えるだろう。

従来のシリーズでは既に崩壊した世界だが、「GEARS OF WAR: E-DAY」では戦前の人々の息吹も感じられる。平和な日々の名残が戦いで失われていく様を目撃するようになる。また大きな建物が崩壊していくという演出面にも注目、戦いの過酷さを印象づける。

キャラクターも様々な人物が登場する。マーカスの相棒であるドムとの関係も描かれる。彼らは最初はぎこちない関係だったが、戦いの中で絆を深めていくのだ。シリーズのファンは彼らの過去を知り、そして未来へ思いを馳せることとなる。

【[日本語 - 4K] XBOX Games Showcase 2026 | Gears of War: E-Day Direct】