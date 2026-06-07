【速レポ】＜SATANIC CARNIVAL 2026＞SHANKが翻弄する、たまらない一時「またここに立てるように精進します」
いよいよ今年の＜SATANIC CARNIVAL＞も大詰め、SATAN STAGEへ登場したのは皆勤賞に近いほど出演も重ね、＜SATANIC CARNIVAL＞の顔役のひとつとも言っていい存在であるSHANKだ。熱情は胸の内に潜め、ナチュナルなスタンスは崩さない。SHANKはSHANKとでも言うべきか、Mad Caddiesの「Backyard」が降り注ぐ中、いつもの歩幅で登場し、足元を確かめる。その姿は本当に頼もしく、余計な言葉は挟まず、第一声は口火を切る「Surface」だったのもいい。むき出しなサウンドがガツンと届けてくれる。
そこから瞬時に「Good Night Darling」へ移行し、改めて「SHANK、始めます！」と庵原将平(Vo,Ba) が宣言して曲へ突入していったのだが、この切り替わり方が何度も味わいたくなるほど秀逸。奥深い松崎兵太(G, Cho)のギターリフ、早川尚希(Dr, Cho)が叩き出す小回りも効く重戦車的ビート、芯の太さとしなやかさを兼ね備えた庵原の歌声と心地よいベースライン、それぞれが渾然一体となった塊も凄まじいし、落とすところはしっかり落として、再び駆け上がるクライマックスも抜群だ。序盤からバンドが持つ力を見せつけてくれる。
もっと目覚めろ、とでも言うのか、「おはよう！」と庵原が声を上げ、ガツガツとSATAN STAGEを埋め尽くすオーディエンスを踊らせまくったのが「Life is…」だったが、フロアで決まりきったスタイルが広がってないのがまたいい。座って腕を振ることだって立派なダンス。型にはまらないSHANKのスタンスがそのまま投影されているようにも感じた光景だった。
あっという間の3曲を経て、フックアップしてくれる＜SATANIC CARNIVAL＞に感謝の弁を述べつつ、ユーモアを交えながら昨年のケータリングにちょっとした苦情も出しつつ(笑)、「誰ひとり、悲しい想いをせずに帰れることを祈ってます」と庵原がオーディエンスに伝える。言うべきことは言うのもSHANKが支持される理由のひとつであろう。
3人がまっすぐに音を飛ばしながら、耳に残る細やかなフレーズも印象的な「Set the fire」、庵原の歌い出しに合わせてオーディエンスによる大きなクラップも起こり、皆々がそれぞれのスカを踏みまくった色っぽい「620」と続け、早川のパンチ力を存分に食らわされた「Hope」から心地よいけたたましさと包容力のあるメロディーとのマッチングが絶妙な「Extreme」と中盤戦に入っても揺るぎない流れで多様なナンバーを披露。有無を言わさず、曲と音による納得度の高さは流石だ。
浮遊感に浸りながら拳をギュッと強く握りしめたくなる「Drag me down」を深く響かせてから「Departure」をドロップし、そこからシームレスに繋いだ「Two sweet coffees a day」はフロアをさらに沸かせた1曲。オーディエンスは始まるやいなや、待ってましたとクラップを起こし、ダイバーも延々と飛び交っていく。曲の中で様々な濃淡を味わえた「Cheap Rad Wine」で気持ちよく聴き手を翻弄する感じもたまらなかった。
「またここに立てるように精進します」と庵原が語り、ライヴは終盤戦へ。音源とはまた違うニュアンスで鳴らす「Midnight Grow」がここに位置しているのもまたニクいところ。深い夜に沈み込むようなニュアンスから縦に揺らすアプローチへ変化。生命体のようにフロアを飲み込む力もある。ライヴでしか味わえない特別感に酔いしれたところ、喋りすぎて持ち時間がギリギリということで急遽「submarine」をドロップ。サラッと切り替え、駆け抜けるエンディング。そんな様子もSHANKらしいところ。その揺るがなさも嬉しかった。
文◎ヤコウリュウジ
撮影◎ゼンタ、半田安政
◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集
◾️セットリスト（SATAN STAGE）
1. Surface
2. Good Night Darling
3. Life is…
4. Set the fire
5. 620
6. Hope
7. Extreme
8. Drag me down
9. Departure
10. Two sweet coffees a day
11. Cheap Rad Wine
12. Midnight Grow
13. submarine
■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞
6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール
6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール
◯物販 / FOOD AREA：open9:00
◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定
▼6月6日(土)出演者
10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ
▼6月7日(日)出演者
04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8
関連サイト
◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト