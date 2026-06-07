「すっかりママの顔」藤田ニコル、娘とのお宮参りショットを披露！ 「可愛いよー」「ママルンになっても素敵」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月7日、自身のInstagramを更新。5月1日に出産を報告した娘とのお宮参りショットを披露しました。
【写真】藤田ニコル、娘とのお宮参りショット
藤田さんは「慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。。」と出産からの時間を振り返り、「日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です 最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と続けました。
コメントでは「可愛いよーーーーー」「可愛いママだ」「ママの顔も加わって、ニコるんますます可愛い」「すっかりママの顔になってる」「すごく素敵なお写真」「優しい顔つきになりましたね」「ママルンになっても素敵」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】藤田ニコル、娘とのお宮参りショット
「すっかりママの顔になってる」藤田さんは「久しぶりの投稿になってしまいました 無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした 笑」とつづり、3枚の写真を投稿。着物姿での娘とのツーショットを披露しています。
コメントでは「可愛いよーーーーー」「可愛いママだ」「ママの顔も加わって、ニコるんますます可愛い」「すっかりママの顔になってる」「すごく素敵なお写真」「優しい顔つきになりましたね」「ママルンになっても素敵」などの声が寄せられています。
「新しい命が誕生いたしました」妊娠中も友人たちとのベビーシャワーの様子やおしゃれなマタニティファッションを披露していた藤田さん。5月1日の投稿では、夫で俳優の稲葉友さんとの連名で第1子となる娘の誕生を報告し、歌手の青山テルマさんや俳優の梅沢富美男さん、タレントの菊地亜美さんなど友人たちからのコメントが寄せられたほか、ファンからも祝福の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)