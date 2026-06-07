ご近所トラブル「ボール遊びやめて！」「ふざけんなよ！空き家だろ！」「草食べる女性」もはや恐怖…
静かな暮らしを支えているのは、ご近所とのほどよい距離感なのかもしれません。しかしその距離が変わると、思わぬトラブルへと発展することがあるようです。
エピソード1：＜ボール遊びの苦情＞「道路で遊ぶのやめさせて！」うちが悪いの？
Aさんは、小学生の男の子ふたりを育てながら義実家で暮らしています。ある日の夕方、隣に住む老夫婦が訪ねてきました。穏やかな人柄で、これまで良好な関係を築いてきた相手です。しかしその日は、奥さんが涙ぐみながら訴えてきたのです。
「ボール遊びをどうかやめさせてください」突然の言葉にAさんは驚き、すぐに謝罪しました。Aさんはパートがありますし、義両親も家を空けることが多かったのです。留守の間によその家に迷惑をかけていたと知りショックでした。
子どもたちに話すと「どこで練習すればいいの？」と涙を流しました。長男は野球が大好きで自らチームに入り、最近やっとレギュラーになれたのです。野球に打ち込み、努力しているからこその訴えでした。「少しくらいはいいよね」と思ったAさんは、姉に相談することにしました。姉の返事は……？
エピソード2：＜売り出し中の家の庭で遊ぶ子ども＞「ダメだよね？」見て見ぬふりのリスク
新築住宅に引っ越してきたBさんは、近隣の空き家で遊ぶ子どもの姿が気になっていました。売り出し中の家の庭に入り込み、三輪車で走り回る様子に、不安を覚えます。「不動産会社のものだよね？」と思いながらも、直接の被害がない以上、口出ししてよいのか迷いがありました。
そんなある日、怒号が響きます。「空き家だろ！ 子どもがやることだろうが！」両親が、不動産会社に対して強い口調で抗議していたのです。
Bさんは恐怖心を覚えました。家を購入したばかりで、すぐに引っ越すことはできません。かかわりたくなくても、近所を交換するわけにはいかないのです。しばらくして玄関のチャイムが鳴りました。大声を出していた、あの親たちです！
エピソード3：＜心配だけど＞「道端の草花を食べていた！」お隣の異変
都内の戸建てに住む35歳のCさんは、旦那と息子との3人暮らし。引っ越してきて4年が経ちます。ある日、隣に住むおばあさんの様子に違和感を抱くようになりました。隣のご夫婦は40代後半の共働きで、お子さんはおらず、奥さんのお母さんであるそのおばあさんと3人暮らしなのです。
ある日、隣のおばあさんが道端の草をむしって、口に運んでいる姿を目にします。雑に草をむしって口に運ぶ様子に、強烈な違和感を覚えたCさん。しかしなんとなく声がかけにくい状況で、最初はそのまま帰ったのです。
その後、顔を合わせても無視されるなど、おばあさんには明らかな変化が見られるようになります。以前は穏やかで笑顔の印象が強かっただけに、顔つきがおかしい……Cさんの戸惑いは大きくなりました。心配な気持ちはあるものの、どこまで踏み込んでよいのかわかりません。無遠慮になれば関係が悪化するかもしれません。悩んだ末、Cさんはお隣さんのポストに手紙を入れる方法を選びました。吉と出れば良いのですが……。
ご近所トラブルとどう向き合うか
ご近所トラブルは、日常の延長線にある出来事です。大切なのは、自分の常識が相手にも通じるとは限らないと理解し、相手の立場を想像することではないでしょうか。かかわりすぎず離れすぎない距離感を意識し、小さな違和感に丁寧に向き合うことは難しいですが、安心できる関係づくりにつながるのかもしれませんね。
編集・編集部
エピソード1：＜ボール遊びの苦情＞「道路で遊ぶのやめさせて！」うちが悪いの？
Aさんは、小学生の男の子ふたりを育てながら義実家で暮らしています。ある日の夕方、隣に住む老夫婦が訪ねてきました。穏やかな人柄で、これまで良好な関係を築いてきた相手です。しかしその日は、奥さんが涙ぐみながら訴えてきたのです。
「ボール遊びをどうかやめさせてください」突然の言葉にAさんは驚き、すぐに謝罪しました。Aさんはパートがありますし、義両親も家を空けることが多かったのです。留守の間によその家に迷惑をかけていたと知りショックでした。
子どもたちに話すと「どこで練習すればいいの？」と涙を流しました。長男は野球が大好きで自らチームに入り、最近やっとレギュラーになれたのです。野球に打ち込み、努力しているからこその訴えでした。「少しくらいはいいよね」と思ったAさんは、姉に相談することにしました。姉の返事は……？
エピソード2：＜売り出し中の家の庭で遊ぶ子ども＞「ダメだよね？」見て見ぬふりのリスク
新築住宅に引っ越してきたBさんは、近隣の空き家で遊ぶ子どもの姿が気になっていました。売り出し中の家の庭に入り込み、三輪車で走り回る様子に、不安を覚えます。「不動産会社のものだよね？」と思いながらも、直接の被害がない以上、口出ししてよいのか迷いがありました。
そんなある日、怒号が響きます。「空き家だろ！ 子どもがやることだろうが！」両親が、不動産会社に対して強い口調で抗議していたのです。
Bさんは恐怖心を覚えました。家を購入したばかりで、すぐに引っ越すことはできません。かかわりたくなくても、近所を交換するわけにはいかないのです。しばらくして玄関のチャイムが鳴りました。大声を出していた、あの親たちです！
エピソード3：＜心配だけど＞「道端の草花を食べていた！」お隣の異変
都内の戸建てに住む35歳のCさんは、旦那と息子との3人暮らし。引っ越してきて4年が経ちます。ある日、隣に住むおばあさんの様子に違和感を抱くようになりました。隣のご夫婦は40代後半の共働きで、お子さんはおらず、奥さんのお母さんであるそのおばあさんと3人暮らしなのです。
ある日、隣のおばあさんが道端の草をむしって、口に運んでいる姿を目にします。雑に草をむしって口に運ぶ様子に、強烈な違和感を覚えたCさん。しかしなんとなく声がかけにくい状況で、最初はそのまま帰ったのです。
その後、顔を合わせても無視されるなど、おばあさんには明らかな変化が見られるようになります。以前は穏やかで笑顔の印象が強かっただけに、顔つきがおかしい……Cさんの戸惑いは大きくなりました。心配な気持ちはあるものの、どこまで踏み込んでよいのかわかりません。無遠慮になれば関係が悪化するかもしれません。悩んだ末、Cさんはお隣さんのポストに手紙を入れる方法を選びました。吉と出れば良いのですが……。
ご近所トラブルとどう向き合うか
ご近所トラブルは、日常の延長線にある出来事です。大切なのは、自分の常識が相手にも通じるとは限らないと理解し、相手の立場を想像することではないでしょうか。かかわりすぎず離れすぎない距離感を意識し、小さな違和感に丁寧に向き合うことは難しいですが、安心できる関係づくりにつながるのかもしれませんね。
編集・編集部