東京駅直結で『フジロック』無料体感イベント開催 アーティスト計9組がフリーライブ＆物販など【出演一覧・タイムテーブル】
東京駅直結の東京ミッドタウン八重洲で、入場無料の『FUJI ROCK FESTIVAL』コラボイベント『FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲』が、6月12日〜26日に開催される。
【写真複数】『フジロック』を東京駅直結で体感するイメージ
4回目を迎える今年は、フジロックにゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催。また、フジロックの世界観を歴代ポスターや写真で体感できる「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が新たに登場。さらにヤエスパブリックでは、フジロックのオフィシャルショップ「GANBAN／岩盤」のPOP-UP出店や苗場でおなじみのドリンクの期間限定販売、豪華景品が当たる抽選会など、多彩な企画が展開される。
「苗場に向かう前の気分を高めたい方も、今年は現地に行けない方も、音楽フェスの高揚感を味わいたい方も、八重洲の街なかで、フジロックの魅力にひと足早く触れられる15日間をお楽しみください」と呼びかける。
なお、今年のフジロックは、新潟県湯沢町の苗場スキー場で7月24日〜26日に開催。
■『FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲』開催概要
開催期間：2026年６月12日（金）〜6月26日（金）
※6月19日（金）、20日（土）、21日（日）はSPECIAL FREE LIVE実施日
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガリレア、アトリウム、ヤエスパブリック
▼SPECIAL FREE LIVE
期間：6月19日（金）〜6月21日（日）※雨天決行・荒天中止
場所：1F ガレリア
料金：入場無料
出演アーティスト・タイムテーブル
＜6月19日（金）＞
奇妙礼太郎 18:30-19:00
曽我部恵一 20:00-20:30
＜6月20日（土）＞
井上園子 15:30-16:00
君島大空（独奏） 17:00-17:30
マヒトゥ・ザ・ピーポー 18:30-19:00
向井秀徳アコースティック＆エレクトリック 20:00-20:30
＜6月21日（日）＞
在日ファンクmini 13:00-13:30
TENDOUJI 14:30-15:00
小原綾斗（Tempalay / FCO.） 16:00-16:30
CLOSING DJ EVENT
日時：6月26日（金）20:00〜22:00
場所：2F ヤエスパブリック
料金：入場無料
出演DJ：SUGIURUMN
▼FUJI ROCK WEEK GALLERY
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
※ボードウォーク記入は6月20日（土）、21日（日）
場所：1F アトリウム
料金：入場無料
▼期間限定ドリンク販売＆特別装飾
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
時間：11:00〜23:00
※ラストオーダーは店舗により異なる
場所：2F ヤエスパブリック
▼POP-UPショップ ＆ スペシャル抽選会
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）※月曜日・火曜日・水曜日を除く
時間：11:00〜21:00
場所：2F ヤエスパブリック
【写真複数】『フジロック』を東京駅直結で体感するイメージ
4回目を迎える今年は、フジロックにゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催。また、フジロックの世界観を歴代ポスターや写真で体感できる「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が新たに登場。さらにヤエスパブリックでは、フジロックのオフィシャルショップ「GANBAN／岩盤」のPOP-UP出店や苗場でおなじみのドリンクの期間限定販売、豪華景品が当たる抽選会など、多彩な企画が展開される。
なお、今年のフジロックは、新潟県湯沢町の苗場スキー場で7月24日〜26日に開催。
■『FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲』開催概要
開催期間：2026年６月12日（金）〜6月26日（金）
※6月19日（金）、20日（土）、21日（日）はSPECIAL FREE LIVE実施日
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガリレア、アトリウム、ヤエスパブリック
▼SPECIAL FREE LIVE
期間：6月19日（金）〜6月21日（日）※雨天決行・荒天中止
場所：1F ガレリア
料金：入場無料
出演アーティスト・タイムテーブル
＜6月19日（金）＞
奇妙礼太郎 18:30-19:00
曽我部恵一 20:00-20:30
＜6月20日（土）＞
井上園子 15:30-16:00
君島大空（独奏） 17:00-17:30
マヒトゥ・ザ・ピーポー 18:30-19:00
向井秀徳アコースティック＆エレクトリック 20:00-20:30
＜6月21日（日）＞
在日ファンクmini 13:00-13:30
TENDOUJI 14:30-15:00
小原綾斗（Tempalay / FCO.） 16:00-16:30
CLOSING DJ EVENT
日時：6月26日（金）20:00〜22:00
場所：2F ヤエスパブリック
料金：入場無料
出演DJ：SUGIURUMN
▼FUJI ROCK WEEK GALLERY
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
※ボードウォーク記入は6月20日（土）、21日（日）
場所：1F アトリウム
料金：入場無料
▼期間限定ドリンク販売＆特別装飾
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）
時間：11:00〜23:00
※ラストオーダーは店舗により異なる
場所：2F ヤエスパブリック
▼POP-UPショップ ＆ スペシャル抽選会
期間：6月12日（金）〜6月26日（金）※月曜日・火曜日・水曜日を除く
時間：11:00〜21:00
場所：2F ヤエスパブリック