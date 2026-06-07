町田がドイツクラブから22歳GKを完全移籍で獲得！「更なる発展の一助となるように頑張ります！」
FC町田ゼルビアは６月７日、ブンデスリーガ２部（ドイツ）のカールスルーエからアキコッホコバヤシが完全移籍で加入すると発表した。
日本とドイツの国籍を持つ現在22歳のGKは、これまでブンデスリーガのマインツのユースで長らくプレー。その後、2024年７月にカールスルーエに移籍していた。
アキコッホコバヤシは、クラブの公式サイトを通じて、以下とおりコメントしている。
「ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ、FC町田ゼルビアに加入することができ、とても嬉しく思います。クラブ側とは前向きなお話ができ、クラブの成功に貢献したいと思います。また更なる発展の一助となるように頑張ります！」
８月から開幕する26-27シーズンで、新戦力がどんなプレーを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アキコッホコバヤシは、クラブの公式サイトを通じて、以下とおりコメントしている。
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