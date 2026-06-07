タレントの辻希美（38）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。義理の母について語った。

動画では、3人の子を持つお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえとコラボ。ママトークに花を咲かせた。

辻の夫・杉浦太陽とも過去にコラボくわばたは「あの人は優しい。太陽くんはほんとに優しいだけじゃないわ、あの人」と人柄を大絶賛し「太陽くんのご両親ってどんな人？」。辻は「ほんとに神様みたいな人です！」と即答した。

杉浦の母について「ほんとに、人の悪口とか言わないしもめ事とかも好きじゃなくって」と人柄を語り、「もめるとかケンカするよりもいったん寝かせて、“言いたいことは明日言え”っていうのを学んだりとか」と授かった金言も明かした。

結婚当初から関係は良好で、第1子妊娠中に義母のもとへ1カ月間料理を習いに行ったことも明かし「本当に一個一個、一から全部。出汁の取り方とか、野菜の切り方とか。もう全部教えてくれて」。今でも食材を送ってくれたり、作った料理を東京に持ってきてくれるといい「ほんとになんか“やってあげたい守ってあげたい”が強〜いお義母さんです」と語った。

さらに「実家行ったら“何もしなくていいのよ”って言われるんで、一切何もしなかった」と笑いながらぶっちゃけ。「何回か“私も洗います”とか言ったりしたんですけど、（返事の）返ってきた感じが…あんまり入らない方がいいなと思って。自分のテリトリーじゃないけど、やり方があるのかな、みたいな」と家事に手出しできないと説明。

くわばたに「今は？さすがにやる感じ？」と聞かれると「今こそ何もしないです」。「嫁姑問題世間でよく聞くけど、ないのありがたいよね」と振られると「ほんとに！ほんとにいいお義母さんで」とありがたがった。